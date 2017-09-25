Jeopark Kula Belediyespor filede umut verdi

Hikmet SEPET / KULA, (DHA)- TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği Voleybol Efeler Ligi\'ndeki ilk sınavında deplasmanda Ziraat Bankası\'na 3-1 mağlup olan Jeopark Kula Belediyespor, sahadan eli boş ayrılmasına rağmen mücadelesiyle alkış topladı.

Güçlü rakibi karşısında ilk seti 25-22, ikinci seti 25-20 kaybeden Kula temsilcisi, üçüncü seti 25-17 kazanarak durumu 2-1\'e getirdi. Dördüncü seti 25-17 veren Jeopark Kula Belediyespor, Başkent\'ten puan çıkaramadı; ancak oyunuyla gelecek haftalar için umut verdi.

Federasyon\'dan aldığı izinle ilk yarıdaki tüm maçlarını deplasmanda, ikinci devredeki tüm müsabakaları ise yapılacak yeni salonunda oynayacak Jeopark Kula\'yı, Ankara\'da sevenleri yalnız bırakmadı. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Kulüp Sekreteri Faik Şentürk ile Kula Belediye Meclis Üyesi Mehmet Kavas, voleybolculara protokol tribününden destek verdi. Jeopark Kula Belediyespor, ikinci haftada deplasmanda İnegöl Belediyespor\'un konuğu olacak.

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