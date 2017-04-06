Jeolojik Brexit 450 bin yıl önceydi

İngiltere, AB'den ayrılma sürecini (Brexit) resmen başlatırken, ülkenin Avrupa kıtasından 450 bin yıl önce koptuğuna dair yeni bulgulara ulaşıldı.

Londra'daki Imperial College'dan Prof. Sanjeev Gupta başkanlığındaki ekibin, bilim dergisi Nature Communications'da yayımlanan araştırmasına göre, Buzul Çağı'nın ortasında, büyük bir gölün taşması sonucu, İngiltere'yi ana karaya bağlayan dar şerit iyice zayıfladı.

150 bin yıl önce ise dev bir taşkın bu toprak parçasını tamamen sular altında bıraktı ve İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'nin en dar noktası olan Dover Boğazı oluştu.

Manş Denizi'nin yatağında, bu değişimin izlerine rastlandı.

Prof. Gupta, "Bu Kuzey batı Avrupa ve İngiltere tarihi açısından bir dönüm noktası oldu. Bu jeolojik dönüşüm olmasaydı, İngiltere, kıtanın parçası olarak kalacaktı" dedi.

Daha önce Manş Denizi'nin dibinde yapılan jeolojik araştırmalarda, nasıl oluştuğu bilinmeyen bir dizi su altı çukuruna rastlanmıştı.

Şimdi bu çukurların tüm Avrupa'yı kaplayan buz tabakasının çevresinde oluşan buzul gölünün taşmasıyla oluştuğuna inanılıyor.

Prof Gupta, "Şimdi bu çukurlar dip tortusuyla dolu. Ama ilginç olan nokta, çukurların kanyon ya da vadiler gibi doğrusal özellikleri olmaması. Bunlar münferit çöküntüler" dedi.

Dover ile Fransa'nın Calais kenti arasındaki çukurların derinliğinin 100 metre civarında olduğu belirtiliyor. Çukarların çapı birkaç kilometreyi buluyor. Bu boyutlarda bir erozyon dev bir taşkınla açıklanıyor.

Araştırmacılar, "jeolojik Brexit'in" tam olarak ne zaman gerçekleştiğini tespit edebilmek için dev çukurlardaki tortuda sondaj çalışması yapılması gerektiğini söylüyorlar.

Ancak Manş Denizi'nin dünyanın en işlek denizcilik yolu olması ve akıntılar nedeniyle bunun kolay olmayacağı belirtiliyor.