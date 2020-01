Jennifer Lopez 'açıkladı': ABD'nin gelecek başkanı Hillary Clinton

Latin kökenli göçmenlerin yoğunluklu olarak yaşadığı Miami’de sahneye çıkan Jennifer Lopez, nam-ı diğer JLo, yanına eski eşi Marc Antony’i de aldı ve Demokrat Parti’nin başkan adayı Hillary Cliton’a destek verdi.



ABD’deki başkanlık seçimlerine sayılı günler kala Demokrat Parti’nin adayı Clinton’a destek verdiği açıklayan ünlülerin sayısı da giderek artıyor. Bugüne kadar ünlü şarkıcı Madonna’dan Hollywood yıldızı James Franco’ya kadar çok sayıda ismin başkanlık için desteklediği Clinton için oy verme çağrısı yapanlar arasında Jennifer Lopez de katıldı.

Latin kökenli ABD’lilerin ‘kalesi’ sayılabilecek Miami’de eski eşi Marc Antony’le birlikte sahne alan Jennifer Lopez, önce ‘Let’s Get Loud’ ve ‘On the Floor’ gibi ünlü şarkılarını seslendirdi, ardından da müziğe ara verip konuyu 8 Kasım’daki seçimlere getirdi.



“Bir dönüm noktasındayız ve gelecek için doğru yolu seçmeliyiz. Bizi oraya götürmek için kusursuz kişiye sahibiz. Bu akşam size onu tanıtmak benim için bir onur” diyen Lopez konuşmasını “Hanımlar ve beyler, ABD’nin gelecek ve ilk kadın başkanı Hillary Clinton” diyerek sonlandırdı.



Konuşmasına Lopez’in ‘Let’s Get Loud’ (Hadi sesimizi yükseltelim) isimli şarkısına atıf yaparak başlayan Clinton ise “Hadi sesimizi oy sandığında yükseltelim” dedi ve ekledi: “Bir şeyleri değiştireceğiz.” Bu arada Lopez, ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama’yı da unutmadı. ABD Başkanı Obama’nın bir fotoğrafını sahnedeki ekrana yansıtan Lopez, Michelle Obama’nın da “Onlar seviyeyi aşağıya çektikçe biz yukarı çıkartacağız” sözlerini hatırlattı.



Öte yandan Lopez, Instagram hesabından konserden görüntüler paylaşarak bir kez de sosyal medyadan hayranlarına Clinton için oy verme çağrısında bulundu. Lopez’in paylaştığı görünler arasında ABD bayrağına hatırlatan kostümüyle sahneye çıktığı sırada çekilen bir fotoğrafı da vardı.