Jennifer Hudson'un kuzeni de ölü bulundu

Dream Girls (Rüya Kızlar) isimli sinema filmi ile Oscar ödülü alan ünlü yıldız Jennifer Hudson'un 3 gün önce öldürülen annesi ve erkek kardeşinin ardından, şimdi de kayıp olan kuzeninin cesedine ulaşıldı.Chicago'da yaşayan Darnell Hudson Donerson (57) ve Jason Hudson (29), bir aile üyesi tarafından evlerinde ölü olarak bulunmuş, bu sırada ünlü yıldız Hudson'un kuzeni Julian King'in (7) ise kayıp olduğu bildirilmişti. Polis tarafından yapılan açıklamada, küçük çocuğun öldüğü resmi olarak doğrulanmazken, açıklamada kaybolan çocuk için arama çalışmalarına başlandığı kaydedilmişti.Washington'da düzenlenen basın toplantısında olayın ardından açıklamada bulunan FBI Başkan Yardımcısı John Pistole, "Bulunan cesedin Chicago'da yaşanan olayda kaybolan Jennifer Hudson'un kuzenine ait olduğu görüşündeyiz. Şimdi ise Chicago polisi ile birlikte çalışarak, kurbanın kimliğini doğrulamaya çalışıyoruz" dedi.Öte yandan ünlülerin haberlerine yer veren TMZ.com isimli internet portalı, Hudson'un Chicago Medikal Hastanesi'ne giderek, öğle saatlerinde cesedin kuzenine ait olduğunu teşhis ettiğini duyurdu.Bu arada cesedin, Hudson'un ölen erkek kardeşi Jason adına kayıtlı spor arabanın arka koltuğunda bulunduğunu kaydeden Chicago polisi, çocuğun kafasının arka tarafından sıkılan kurşun ile öldürüldüğünü bildirdi.Olayla ilgili olarak Hudson'un kız kardeşi Julia'nın eski eşi William Baltour'u gözaltına aldığı ancak henüz yaşanan olayların şüphelisi olarak adlandırılmadığı dile getirildi.Ünlü yıldız, kuzeni hakkında bilgi verecek olanlara 100 bin dolar ödül vereceğini açıklamıştı. Polis ise yaşanan cinayetlerin aile içinde yaşanan bir tartışmanın sonucu olabileceği şüphesi üzerinde durulduğunu kaydetmişti.