T24 LogoT24 Logo
Dünya

Jennifer Hudson'un kuzeni de ölü bulundu

Oscar ödüllü yıldız Jennifer Hudson'un annesi ve erkek kardeşinden sonra, şimdi de kayıp olan kuzeninin cesedi bulundu

28 Ekim 2008 02:00

Oscar ödüllü yıldız Jennifer Hudson'un annesi ve erkek kardeşinden sonra, şimdi de kayıp olan kuzeninin cesedi bulundu

Dream Girls (Rüya Kızlar) isimli sinema filmi ile Oscar ödülü alan ünlü yıldız Jennifer Hudson'un 3 gün önce öldürülen annesi ve erkek kardeşinin ardından, şimdi de kayıp olan kuzeninin cesedine ulaşıldı.

Jennifer Hudson'ın kara günü

Chicago'da yaşayan Darnell Hudson Donerson (57) ve Jason Hudson (29), bir aile üyesi tarafından evlerinde ölü olarak bulunmuş, bu sırada ünlü yıldız Hudson'un kuzeni Julian King'in (7) ise kayıp olduğu bildirilmişti. Polis tarafından yapılan açıklamada, küçük çocuğun öldüğü resmi olarak doğrulanmazken, açıklamada kaybolan çocuk için arama çalışmalarına başlandığı kaydedilmişti.

Washington'da düzenlenen basın toplantısında olayın ardından açıklamada bulunan FBI Başkan Yardımcısı John Pistole, "Bulunan cesedin Chicago'da yaşanan olayda kaybolan Jennifer Hudson'un kuzenine ait olduğu görüşündeyiz. Şimdi ise Chicago polisi ile birlikte çalışarak, kurbanın kimliğini doğrulamaya çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan ünlülerin haberlerine yer veren TMZ.com isimli internet portalı, Hudson'un Chicago Medikal Hastanesi'ne giderek, öğle saatlerinde cesedin kuzenine ait olduğunu teşhis ettiğini duyurdu.

Bu arada cesedin, Hudson'un ölen erkek kardeşi Jason adına kayıtlı spor arabanın arka koltuğunda bulunduğunu kaydeden Chicago polisi, çocuğun kafasının arka tarafından sıkılan kurşun ile öldürüldüğünü bildirdi.

Olayla ilgili olarak Hudson'un kız kardeşi Julia'nın eski eşi William Baltour'u gözaltına aldığı ancak henüz yaşanan olayların şüphelisi olarak adlandırılmadığı dile getirildi.

Ünlü yıldız, kuzeni hakkında bilgi verecek olanlara 100 bin dolar ödül vereceğini açıklamıştı. Polis ise yaşanan cinayetlerin aile içinde yaşanan bir tartışmanın sonucu olabileceği şüphesi üzerinde durulduğunu kaydetmişti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24