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Jeneratörle suya elektrik vererek balık avlayan kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti

15 Mayıs 2021 20:44

Ağrı'da balık avlarken jeneratörle suya elektrik verdiği sırada akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Ağrı Kent merkezine bağlı Geçitalan köyü yakınlarında 4 arkadaş, balık tutmak için Murat Nehri kenarına gitti.

Bu sırada nehre jeneratörle elektrik verip balık avlamak isteyen Murat Yükselen, akıma kapıldı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yükselen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yükselen'in cesedi, 112 Acil Servis ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA)

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