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Dünya

Jeneratör gibi iş kulesi

Bahreyn'deki Dünya Ticaret Merkezi, dünyada kendi elektriğini üreten tek gökdelen olarak biliniyor

21 Şubat 2009 02:00

Bahreyn'in başkenti Manama'daki Bahreyn Dünya Ticaret Merkezi (DTM), dünyada kendi elektriğini üreten tek gökdelen olarak biliniyor.

DTM'nin ortasındaki 26'şar metre uzunluğunda olan ve ilk kez 8 Nisan 2008'de çalıştırılan 3 rüzgar pervanesi, binanın elektrik ihtiyacının büyük kısmını sağlıyor.

DTM, 240 metre uzunluğunda ikiz gökdelen kompleksinden oluşuyor. Bahreyn'in başkenti Manama'da İngiliz mimar Tom Wright tarafından inşa edilen DTM, kendi rüzgar türbinlerine sahip dünyanın ilk gökdeleni.


İki kulenin ortasındaki rüzgar türbinleri

İnşaat projesi ödül alan 50 katlı bina, Bahreyn'in simgesi haline gelmiş bulunuyor. Bina, aynı zamanda Bahreyn Finans Limanının ikiz kulelerinden sonra Bahreyn'in en yüksek ikinci binası olarak dikkat çekiyor. DTM binasının bazı örneklerinin, halen Dubai'de yapım aşamasında olduğu belirtiliyor.

DTM'nin hemen karşısındaki Bahreyn Ticaret Limanı gökdeleni de ülkeye gelenlerin ilk dikkatini çeken yapılardan biri. Ticaret limanının bulunduğu bölgeye 7 gökdelen daha dikilmesi planlanıyor. Denizin üstüne yapılacak yeni gökdelenlerle yeni bir şehir doğacak.

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