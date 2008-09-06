Jelimo altına doymuyor

>> Olimpiyatlar'da da altını var



Jelimo, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Memorial Van Damme koşu pistinde yarıştığı 800 metre yarışını kazanarak, Golden League'de (Altın Lig) altıncı zaferini yaşadı ve 1 milyon doların sahibi oldu.19 yaşındaki genç atlet, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda 800 metrede altın madalya, Afrika Şampiyonası 800 metre de altın madalya ve yine Afrika Şampiyonası'nda 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazandı.