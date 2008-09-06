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Spor

Jelimo altına doymuyor

Bayanlar 800 metrede yarışan Kenyalı atlet Jelimo, Golden League'de külçe altınlarla buluşmayı başardı.

06 Eylül 2008 03:00

Bayanlar 800 metrede yarışan Kenyalı atlet Pamela Jelimo, atletizm dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Golden League'de külçe altınlarla buluşmayı başardı.

Jelimo, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Memorial Van Damme koşu pistinde yarıştığı 800 metre yarışını kazanarak, Golden League'de (Altın Lig) altıncı zaferini yaşadı ve 1 milyon doların sahibi oldu.

>> Olimpiyatlar'da da altını var

19 yaşındaki genç atlet, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda 800 metrede altın madalya, Afrika Şampiyonası 800 metre de altın madalya ve yine Afrika Şampiyonası'nda 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazandı.

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