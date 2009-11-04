Jeleva baskılara dayanamadı!

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Rumyana Jeleva, aşırı sağcı Ataka ile Düzen Meşruiyet ve Güvenlik (RZS) Partisi’nden gelen baskılara dayanamayarak, ülkesinin Ankara Büyükelçisi Branimir Mladenov ile Washington Büyükelçisi Liçezar Petkov’u görevden aldı.



Kararın yürürlüğe girmesi için Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanı’nın onayı gerekiyor. Büyükelçi Mladenov’un dün itibariyle Ankara’da olduğu öğrenildi.



Aşırı sağın hedefi



Bulgaristan’da 5 Temmuz’da yapılan genel seçimlerde Türkiye’de yaşayan Bulgaristan vatandaşı Türklere oy kullanmada kolaylık sağladığı için aşırı sağın hedefi haline gelen Büyükelçi Mladenov, göçmen derneklerince hazırlandığı ileri sürülen seçim listelerinde usulsüzlüklere gözyummakla suçlandı. Sağlanan kolaylık nedeniyle Türklerin partisi Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH) 7 milletvekili fazla çıkardığı öne sürülerek, hükümet aleyhine kampanya başlatıldı. Aşırı sağdan gelen baskıların artması üzerine Mladenov, geçen hafta Sofya’ya çağrıldı. Mladenov, Dışişleri Bakanlığı Disiplin ve Denetleme Kurulu’na ifade verdi. Hürriyet gazetesinin haberine göre, 5 Temmuz’da yapılan seçimlerde Türkiye’de yaşayan 90 bin Bulgaristan Türk’ü oy kullandı. Bu rakam bir önceki seçimde 50 bin civarındaydı.



Daha önce Bulgaristan’ın İstanbul Başkonsolosu görevini de yapan Mladenov, 10 yıldır Türkiye’de bulunuyor. 22 yıllık diplomat olan ve çok iyi derecede Türkçe bilen Büyükelçi Mladenov’un adı önceki Bulgaristan Hükümeti’nde Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevi için de geçmişti.