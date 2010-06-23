Jeffrey: PKK ortak düşmanımız

T24- ABD'nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.





James Jeffrey yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na nezaket ziyaretinde bulunduğunu ifade etti.





Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiğini ve görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Jeffrey, şunları kaydetti:





''Özellikle bu, son zamanlardaki PKK saldırıları hakkında görüştük. Ben ABD'nin pozisyonunu açıkladım. Bizce, PKK bir ortak düşmanımız. ABD olarak her türlü desteği veriyoruz, vereceğiz. Bu çok acılı bir konu, yakından izliyoruz ve Türkiye'nin yanındayız.''





Jeffrey istihbarat paylaşımı konusunda sorun olduğunun ifade edildiği hatırlatılarak değerlendirmesinin sorulması üzerine de, ''Her türlü paylaşımı yapıyoruz'' karşılığını verdi.

