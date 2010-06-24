Jeffrey: Gücümüz olsa Ladin’i bitirirdik

T24 - Son günlerde artan terör saldırıları, istihbarat paylaşımındaki sorunlar, ‘PKK’ya karşı yeterli yardımı göstermiyor’ eleştirileri yüzünden gözlerin çevrildiği ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey, Türkiye’nin terörle mücadelesini ve ailelerin yaşadığı acıyı çok iyi anladığını söyleyedi.



Büyükelçi James , Hürriyet’e şöyle konuştu:





İstihbaratta sorun yok



PKK, bizim ortak düşmanımız. Bu konuda asla bir sorun yok. Sizinle sıra dışı bir istihbarat paylaşımımız var. Operasyon noktalarında hava sahasını temiz tutuyoruz. Sınırda kolaylıklar sağlıyoruz. İnanın, son dönemdeki PKK saldırılarından öncesinde bile bunları geliştirmenin yollarını inceliyorduk.





Türkiye’den yeni talep



Türk hükümeti ve ordusu, zaman zaman desteğimizi iyileştirmemiz için öneriler sunuyor. Şu anda da bazılarını inceliyoruz. Son birkaç günde bazı ilave olanları onayladık. Yeni teçhizat, sistemler. Ancak, bu mücadele, Orgeneral İlker Başbuğ’un da söylediği gibi psikolojik, politik, ekonomik ve diplomatik noktalardan oluşan çok daha geniş bir düzlem içindeki bir askeri adım olarak görülmeli.





Müthiş gücümüz yok



Dünyadaki en önemli ülke olabiliriz. Ama bu, bizim her şey üzerinde gücümüz olduğu anlamına gelmiyor. Eğer, Türkiye’nin bizden beklediği gibi teröristlerle mücadelede müthiş bir gücümüz olsaydı, bugüne kadar Bin Ladin’i çoktan etkisiz hale getirmiş olurduk. Afganistan’da 8 senedir zorlanıyoruz. Şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor çoğu zaman; Türkiye’de NATO’da bir oy kullanır, Suriye’ye dair bir deklarasyon yayınlar, sonra ABD bir piyon kaldırır ortadan ve PKK sorunu ortadan kalkar. Dünya bu şekilde işlemiyor. Bizim böyle bir gücümüz yok. Kimsede böyle bir güç yok.





Teröristi avlamayı severiz



Eğer Kandahar dağlarındaki elebaşlarını elimizin bir hareketiyle etkisiz hale getirebilecek gücümüz olduğunu sanıyor ve bu gücü uygulamadığımızı düşünüyorsanız, ‘ABD, Türkiye’yi baskı altına almak istiyor veya Türkiye’ye yardım etmek istemiyor’ zannına kapılırsınız. Ama gerçek böyle değil. Biz teröristlerin neden terörist olduğunu çözmek için de çok vakit harcamayız. Biz sadece onları avlamayı severiz.





Eksene kafa yormam



James Jeffery, “Türkiye’nin ekseninin kaydığı tartışmalarına ne diyorsunuz” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Ben, hükümetimin ve Türkiye’nin ihtiyaçlarının ne olduğunu anlamaya çalışırım. Bu ikisini ortak hedeflerde buluşturmaya kafa yorarım. Türkiye’nin ekseninin nereyi gösterdiği hakkında endişe ederek vakit harcayamam. Lenin Rusya’yı aldığında, ülkeyi Almanya’yla savaştan çıkardığında ve komünist devrim kurduğunda bu bir eksen kaymasıdır. Ancak, bu kadar net bir şey olmadığı sürece, bir ülkenin daha mı güneye doğru; daha az Kiev’e veya Umman’a doğru olmasını çözmeye çalışmak bize yardımcı olmaz. Açıkçası eksen kaymasının ne anlama geldiğini anlamıyorum. Uzun vadeli trendler hakkında endişe etmek bir işe yaramaz ve acıtabilir de. Bu trendler, uluslararası duruma, hükümette, ekonomik durumun iyiye veya kötü gitmesine bağlı olarak değişebilir.”





