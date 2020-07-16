Jeffrey Epstein'le suç ortağı olduğu için tutuklanan Ghislaine Maxwell davasında 'gizli eş' düğümü

Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlarıyla tutuklanan milyarder Jeffrey Epstein ile suç ortağı olduğu gerekçesiyle yargılanan Ghislaine Maxwell'in ismini vermeyi reddettiği bir 'gizli eşi' olduğu iddia edildi.

The Telegraph'ta yer alan habere göre, Epstein'e çocuk istismarı ve cinsel taciz suçlarını işlerken yardım ettiği ve kendisinin de istismarda bulunduğu iddialarıyla tutuklanan Maxwell'in yargılanma süreci devam ediyor. Savcı Alison Moe, Maxwell'in soruşturmaya yardım etmeyi reddettiğini, bir yıl önce sahte kimlikle ev tutarken yanında olan ve eşi olarak tanıştırdığı kişi hakkında bilgi vermediğini söyledi.

Savcı Moe, Maxwell'in geçen yıl Britanya'da bir ev alırken kendini Janet Marshall adında bir gazeteci olarak tanıttığını söyledi. Maxwell sahte isimle evi alırken yanında olan Scott Marshall adında birini de eşi olarak tanıttığını belirtti.

Geçen yıl evi Maxwell'e gösteren emlakçının tutuklamadan sonra gazetelerde fotoğrafları görüp ulaştığı belirtildi ancak Scott Marshall isimli kişinin kimliği tespit edilemedi.

Savcı Moe, Maxwell'in evi kiminle tuttuğu konusunda polise bilgi vermeyi reddetmesinin 'kaçma riskinin bir göstergesi' olduğunu söyledi ve kefalet talebinin reddedilmesinde rol oynadığını söyledi.