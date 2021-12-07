Jeffrey Epstein'in suç ortağının yargılandığı davada ikinci hafta: "Ghislaine Maxwell, onlar için genç kızlar bulmamı istedi"

Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlusu Jeffrey Epstein’in suç ortağı olarak Ghislaine Maxwell’in yargılandığı davada ifade veren Kate isimli kadın, Maxwell’in kendisinden Epstein’in cinsel ilişki yaşaması için “genç kızlar bulmasını istediğini” söyledi.

Manhattan’da görülen davada ifade veren, “Kate” adını kullanan kadın, Maxwell ile 1994 yılında tanıştığında 17 yaşında olduğunu söyledi. Kate, Maxwell ile buluştukları bir sefer ona o dönem erkek arkadaşı olan Epstein’den bahsettiğini anlattı.

Kate, daha sonra Epstein ile tanıştırıldığını, Maxwell’in kendisinden Epstein’e masaj yapmasını istediğini söyledi.

Kate, birkaç defa Epstein’e masaj için çağrıldıktan sonra Maxwell’in kendisine Epstein’le cinsel ilişkiye girmesi için genç kızlar bulmasını istediğini anlattı.

Kate, birkaç yıl sonra Maxwell ve Epstein ile bir kez daha buluştuğunu, eve gittiğinde yatak odasında bir okul öğrencisi kostümü olduğunu söyledi. Kate’in ifadesine göre Maxwell ona “Epstein’e çayını bu kıyafetle götürürsen eğlenceli olabilir” dedi.

Kate, bunu yaptığını ve Epstein’le cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.

İfadesini sürdüren Kate “İlişkimi koparmaya korkuyordum çünkü ikisinin ne kadar birbirine bağlı olduğunu görüyordum” dedi.

2020'nin yazında tutuklanan Ghislaine Maxwell'in Epstein'le suç ortaklığından yargılandığı davanın ikinci haftasında tanıkların ifadeleri sürüyor.

Ne olmuştu?

Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton gibi pek çok tanınmış isimle dostluğu bilinen cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlusu Jeffrey Epstein, 2019 yılında kaldığı cezaevinde yaşamına son vermişti. 2020’de tutuklanan Ghislaine Maxwell, istismarın bir parçası olarak yargılanıyor. Maxwell, hakkındaki suçlamaları reddediyor.