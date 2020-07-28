Jeffrey Epstein'in ortağı Ghislaine Maxwell'in avukatları mağdurların kanıt paylaşmasını durdurmak istiyor

Cinsel taciz ve çocuk istismarı nedeniyle tutuklanıp hapishanede yaşamına son veren milyarder Jeffrey Epstein ile suç ortağı olduğu için tutuklanan Ghislaine Maxwell'in avukatları, yargıçtan istismar uyguladığı mağdurların kanıtları internetten paylaşmasını engellemesini istedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Epstein'le suç ortağı olduğu için tutuklanan Maxwell'in kendilerini çocukken işe aldığı ya da istismar ettiğini söyleyen mağdurlar internette kanıtlar ve hikâyelerini paylaşmaya başladı. Maxwell'in avukatları mağdur ve kanıtların gizli tutulması gerektiğini söyledi.

Avukatlar kendilerinin ve savcılarının bu konuda anlaşamadığını, gelecek yıl Temmuz ayında gerçekleşecek ikinci duruşmaya kadar mağdurların gizli kalması konusunda fikir birliği olmadığını söyledi.

Yargıça sunulan düzenlemede savcılar ve Maxwell'in avukatlarının her türlü cinsel istismar davasında olduğu gibi internet ya da başka bir yerde "çıplak, yarı çıplak, cinsel içerikli fotoğraf, video ya da diğer içerikleri" paylaşması yasak olacak. Ancak Maxwell'in avukatları mağdurların isimleriyle sosyal medyadan kanıt paylaşıp hikâye anlatmasının da engellenmesini istiyor.