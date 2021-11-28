Jeffrey Epstein'in suç ortağı Ghislaine Maxwell hakkında seks ticareti davası bu hafta başlıyor

Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlusu ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’in suç ortağı olarak yargılanan Ghislaine Maxwell hakkındaki seks ticareti davası bu hafta başlıyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, pazartesi günü Manhattan’daki mahkemede başlayacak davada ilk duruşmada açılış ifadeleri sunulacak. Altı hafta sürecek davada Ghislaine Maxwell’in Jeffrey Epstein’in suç ağındaki rolü konu olacak.

Maxwell, 1994 ve 2004 yılları arasında genç kızları bularak Epstein’in seks ticareti ağı için yetiştirmekle suçlanıyor. Maxwell’in bağlantı kurduğu kızlar arasında o dönem 14 yaşında olanlar olduğu da belirtiliyor. Epstein’in bir dönem kız arkadaşı olduğu bilinen Maxwell, genç kızların cinsel istismarında yer almakla da suçlanıyor.

Suçlu olduğunu reddeden Maxwell, yargılamanın sonunda suçlu bulunursa 80 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019’da tutuklu yargılandığı hapishanede yaşamına son vermişti. Maxwell, 2 Temmuz 2020’de tutuklanmıştı.