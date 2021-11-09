Jeffrey Epstein'in ortağı Ghislaine Maxwell'in avukatları, davacıların "yanlış hatırlıyor olabileceğini" savunacak

Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlusu ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’in suç ortağı olarak yargılanan Ghislaine Maxwell’in avukatları, davacıların olayları “yanlış hatırlıyor olabileceğini” öne sürecek.

BBC’de yer alan habere göre, Ghislaine Maxwell’in avukatının gönderdiği bir dilekçe, savunma ekibinin davacıların “hafızalarının hatalı olabileceği” ihtimalini öne süreceğini belirtti.

Savunma ekibi, davaya uzman psikiyatr ve hafıza ekibi getirecek. Ekibin getirmesi beklenen “yanlış hatıra” uzmanı psikolog Elizabeth Loftus’un bugüne kadar 300’den fazla davada yer aldığı belirtildi.

New York’ta hapishanede olan ve yargılaması devam eden Ghislaine Maxwell, hakkındaki tüm suçlamaları reddediyordu.

Yıllar süren cinsel taciz, çocuk istismarı ve seks ticareti ağı ifşa olan Jeffrey Epstein, kaldığı hapishanede yargılaması sürerken yaşamına son vermişti.