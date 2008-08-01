Jefferson Milwaukee'de

Tempo24-



New Jersey Nets'in yıldızlarından Richard Jefferson, önümüzdeki sezon Milwaukee Bucks forması giyecek.



Richard Jefferson'ı takasla renklerine bağlayan Milwaukee Bucks, yıldız oyuncu karşılığında New Jersey Nets'e Bobby Simmons ve Çinli oyuncu Yi Jianlian'ı verdi.



Çinli oyuncudan beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Nets'in başkanı Rod Thorn, "Henüz 20 yaşındaki Yi'nin çok özel bir oyuncu olabileceğini düşünüyoruz. Yi çok iyi bir fiziğe sahip ve çok iyi şut kullanabilen bir oyuncu.Bu yüzden kadromuza olağanüstü bir pota altı oyuncusu eklediğimizi söyleyebilirim" diye konuştu.



Nets'in yeni genel menajeri John Hammond ise, "Jefferson çalışkanlığıyla NBA'de kendini kanıtlamış forvetlerden biri. Çok agresif bir oyuncu ve çok önemli bir kariyere sahip. Son 7 sezonda 6 kez play-off'larda mücadele etti. Böyle bir oyuncuyu Milwaukee'ye getirdiğimiz için çok heyecanlıyız" dedi.



2007-2008 sezonunda 66 maçta forma giyen Yi Jianlian, 8.6 sayı – 5.2 ribaunt ortalaması yakalarken, 82 maçın tamamında görev yapan Richard Jefferson 22.6 sayı – 4.2 ribaunt ve 3.1 asist ortalaması tutturdu. Sakatlıklar nedeniyle 12 maç kaçıran Bobby Simmons ise, 7.6 sayı – 3.2 ribaunt ve 1.1 asist ortalamasıyla mücadele etti.

