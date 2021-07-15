Jeff Bezos'un uzay yolculuğuna 18 yaşındaki bir genç de katılacak

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un 20 Temmuz'da gerçekleştireceği uzay yolculuğuna 18 yaşındaki Oliver Daemen'in de katılacağı açıklandı.

Euronews'in haberine göre; liseden 2020 yılında mezun olan Daemen, Amerikalı milyarder ile uzay mekiğine binmesi durumunda dünyanın en genç astronotu olarak tarihe geçecek.

Pilotluk lisansı bulunan genç uzay düşkünü böylece mekikteki ilk ücretli koltuğun sahibi oldu.

Bezos ile uzay yolculuğuna çıkmak için 12 Haziran'da satışa sunulan bir kişilik boş koltuk, çevrim içi açık artırmada 28 milyon dolara alıcı bulmuştu. İsminin gizli kalmasını isteyen bu kişinin mekiğin başka bir seferine katılacağı ifade edildi.

Koltuk için açık artırmaya 159 ülkeden 7 bin kişinin katıldığı kaydedilmişti.

Bezos, kısa süre önce 82 yaşındaki eski kadın pilot Mary Wallace Funk'u da onur konuğu olarak uzay yolculuğuna davet etmişti.

Teksas'taki Van Horn Üssü'nden yapılacak yolculukta Bezos'un kardeşi de dahil 6 yolcunun yer alacağı belirtiliyor.