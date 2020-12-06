Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, Ay'a ilk kadın astronotu göndermeye hazırlanıyor

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, Ay'a ilk kadın astronotu göndermeyi amaçlıyor. Ay üzerinde şu ana kadar yalnızca 12 erkek astronot yürürken hiçbir kadın yürümedi; Nasa özel bir şirketle anlaşarak bunu değiştirmeyi hedefliyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Nasa 2024 yılında, özel bir şirketin ürettiği Ay'a iniş araçlarıyla ilk kadın astronotu Ay'da yürümeye göndermeyi amaçlıyor. Dünyanın en zengin insanı ünvanı sahibi olan Jeff Bezos, Instagram hesabından paylaştığı bir videoda Blue Origin'e ait BE-7 motor testinden görüntüler paylaşarak "Bu motor, bir kadın astronotu Ay'a gönderecek" dedi.

Nasa yöneticisi Jim Bridenstine, "1960'larda genç kadınlar kendilerini Ay'da yürüme olanağına sahip görmüyorlardı. Bugün görüyorlar ve bu çok heyecan verici bir olanak" dedi.

Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin motoru yıllardır geliştiriliyor. Nasa'nın 2024'te Ay'a insan gönderme projesinde Blue Origin, Elon Musk'ın Space X ve Leidos Holding'in Dynetics şirketleriyle yarışıyor.