Amazon CEO'su Jeff Bezos, Senatör Bernie Sanders'ın davet ettiği gelir eşitsizliği oturumuna katılmayacak

ABD'li senatör Bernie Sanders'ın sözcüsü Mike Casca, Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'un Senato'da gelir eşitsizliğiyle ilgili düzenlenen komite davetine katılmayacağını açıkladı.

CNN'de yer alan habere göre, Amazon CEO'su Bezos, Vermont Senatörü Sanders'ın başkanlık ettiği Senato Bütçe Komitesi'nin gelir eşitsizliğiyle ilgili düzenleyeceği oturuma katılmayacak.

Senato'da düzenlenecek oturumda Amazon'un Alabama'daki deposunda sendikalaşma sürecini yürüten çalışanlardan Jennifer Bates'in de ifade vermesi bekleniyor.

Bernie Sanders, Bezos'un oturuma davet edildiğini Twitter'dan şu ifadelerle duyurmuştu: "Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, pek çok açıdan bugün ABD'de gördüğümüz dizginsiz kapitalizmin simgesidir" Sanders, Bezos'un oturuma neden davet edildiğini şöyle anlattı: "ABD halkına neden kendisinin çok para harcarken Bessemer'de sendika kurmaya çalışan Amazon çalışanlarının ekonomik haysiyetini reddettiğini anlatmak için"

Sanders, Bezos'un Koronavirüs salgını sırasında servetini 78 milyar dolar artırdığını da hatırlatmıştı.

Amazon sözcüsü CNBC'ye yaptığı açıklamada, şirketin, bir süredir federal asgari ücreti yükseltme çabalarında bulunan Sanders'ın girişimlerini desteklediğini söylemişti.