Jeff Bezos: Polisin ölümcül davranışları karşısında başlayan protesto hareketlerini destekliyorum

Amazon CEO'su Jeff Bezos, şirketinin Black Lives Matter sloganının ayrımcılığı körüklediğini belirten bir çalışanına cevap olarak yazdığı elektronik postada, "Size katılmıyorum ve protestoları destekliyorum" açıklamasını yaptı

Afro-Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından tüm dünyada Black Lives Matter (Siyahilerin hayatları önemli) hareketine destek çığ gibi büyüdü. Dünyanın en büyük şirketlerinden Amazon da bu sloganı kullanarak desteğini gösterdi.

CNBC'de yer alan habere göre Amazon CEO'su Jeff Bezos, Instagram hesabından kendisine gelen bir maili paylaştı. Adı gizlenen mail sahibi, Bezos'a, "Black Lives Matter, rahatsız edici ve saldırgan bir slogan. ALL LIVES MATTER (Tüm hayatlar değerlidir)" şeklinde serzenişte bulundu.

Black Lives Matter karşıtları, All Lives Matter'ın yanı sıra protestolar sırasında hayatını kaybeden polislerin üniformalarından esinlenerek ortaya çıkan Blue Lives Matter (Mavi Yaşamlar Değerlidir) sloganını kullanıyor.

"Aynı fikirde değilim, protesto hareketlerini destekliyorum"

Bezos, kendisine gelen bu maile yanıt olarak şunları yazdı: "Sizinle aynı fikirde değilim. Black Lives Matter, diğer hayatların önemli olmadığı anlamına gelmiyor. Bu slogan ırkçılığa ve siyah insanların hayatlarının adalet ve kolluk kuvvetlerimiz karşısında içinde bulunduğu orantısız riske karşı yükselen bir ses.



Siyah ebeveynlerin aksine hiçbir zaman oğlumun gözaltındayken boğularak öldürüleceği endişesi taşımıyorum. Polisin ölümcül davranışları karşısında başlayan protesto hareketlerini desteklediğimi ve duruşumun değişmeyeceğini bilmenizi istiyorum."

Amazon'dan 10 milyon dolarlık bağış

Amazon, siyah insanların karşılaştığı ırkçı ve şiddet dolu olaylara tepki gösteren şirketlerden sadece biri oldu.



Amazon, Twitter hesabından siyahlar'a karşı olan eşitsiz ve acımasız tutumun son bulması gerektiği mesajını paylaştı. Ayrıca bu konuda mücadele eden sosyal kurumlara 10 milyon dolar bağışlanacağı açıklandı.