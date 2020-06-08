Jeff Bezos, Amazon müşterisininin mesajını paylaştı, "Seni kaybetmekten memnunum" dedi

Black Lives Matter’a destek verdikleri için bir müşterilerinden aldıkları eleştiri mektubunu sosyal medyadan paylaşan Jeff Bezos, “Sen kaybetmekten memnun olduğum bir müşterisin” ifadesini kullandı.

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, kendilerini tercih etmeyen bir müşterinin mesajını paylaştı.



Bezos'a e-mail üzerinden ulaşan Dave adındaki müşteri hakaretlerle dolu bir mesaj gönderdi. Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'un Black Lives Matter paylaşımından rahatsız olduğunu dile getiren müşteri siparişini iptal ettiğini söyledi.



Yalnız olmadığını dile getiren öfkeli müşterinin mesajını Instagram'da paylaşan Bezos, "Kaybetmekten memnun olduğumuz bir müşteri" dedi.



Bezos paylaşımında, "Son paylaşımımdan beri posta kutumda şaşırtıcı olmayan ancak mide bulandırıcı birçok mesaj bulunuyor. Bu tür bir nefret gölgelerin arkasında kalmamalı. Bunu görünebilir kılmak önemli. Bu problemin sadece bir örneği. Dave sen kaybetmekten memnun olduğum bir müşterisin" dedi.

Bezos daha önce kendisine bütün yaşamlar değerlidir mesajını atan bir müşterisine, "Siyahların hayatı değerlidir demek diğer hayatlar değildir anlamına gelmiyor" cevabını vermişti.



ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd adındaki bir siyah polis tarafından öldürülmüştü. Son sözleri, "Nefes alamıyorum" olan Floyd'un ölümünün ardından başlayan protestolar önce ülkenin dört bir yanına ardından dünyaya sıçradı.



