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Jeff Bezos, Amazon müşterisininin mesajını paylaştı, "Seni kaybetmekten memnunum" dedi

08 Haziran 2020 21:21

Black Lives Matter’a destek verdikleri için bir müşterilerinden aldıkları eleştiri mektubunu sosyal medyadan paylaşan Jeff Bezos, “Sen kaybetmekten memnun olduğum bir müşterisin” ifadesini kullandı.

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Jeff BezosBlack Lives Mattergeorge floydabdamazon
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