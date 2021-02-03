Jeff Bezos, Amazon'daki CEO'luk görevini bırakıyor

T24 Dış Haberler

Dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos, e-ticaret devi Amazon'daki CEO'luk görevini bırakacağını bildirdi.

Bezos, 2021'in ikinci yarısından itibaren görevi şirketin bulut bilişim alanı Amazon Web Services'i yöneten Andy Jassy'ye devrdecek. Bezos, Amazon'un yönetim kurulu başkanlığını yapmayı sürdürecek.

Bezos, geçen yıllarda sahibi olduğu Washington Post gazetesi ve uzay araştırma şirketi Blue Origin'e odaklanmak için Amazon'daki görevlerinden biraz uzaklaşmıştı. Ancak Bezos'un istifası yine de birçok kişiye sürpriz oldu. Bezos, çalışanlarına kararını bildiren mektupta yine bu şirketlere daha fazla dikkat verme istediğini ifade etti.

"Amazon'un CEO'su olmak çok derin bir sorumluluk ve yorucu olabiliyor" diye Bezos, "Böyle bir sorumluluğunuz olduğunda başka bir şeye dikkat vermeniz zor" yazdı.

Day 1 Fund, the Bezos Earth Fund, Blue Origin ve The Washington Post'tan bahseden Bezos, "Görevi bırakmaktaki amacım emekli olmak değil. Hiç bu kadar enerjiye sahip olmamıştım. Bu kurumların yaratabileceği etki konusunda çok tutkuluyum" dedi.

57 yaşındaki Bezos, 1994 yılında Amazon'u kitap satış yapan bir internet sitesi olarak kurdu. Bezos yönetiminde şirket dünyanın en büyüklerinden biri haline geldi. Amazon, dünya genelinde 1.1 milyon insan çalıştırıyor.