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Spor

Jean Todt FIA'nın yeni başkanı

Uluslararası Otomobil Spoerları Federasyonu (FIA) Başkanlığı'na Ferrari'nin takım direktörü Jean Todt seçildi.

24 Ekim 2009 03:00

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) Başkanlığı'na Ferrari'nin takım direktörü Jean Todt seçildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan FIG merkezinde gerçekleştiriklen genel kurulda, 63 yaşındaki Todt, 184 delegeden 135'inin oyunu olarak, 4 yıllığına FIA'nın yeni başkanı oldu.

FIA Genel Kurulu'nda, federasyon başkanlığının diğer adayı Finlandiyalı Ari Vatanen ise 49 oy aldı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Mümtaz Tahincioğlu, genel kurul sonrası yaptığı açıklamada, Ari Vatanen'e oy verdiğini ifade ederek, "Çok kötü kaybettik. Eski başkan İngiliz Max Mesley'in desteğini alan Jean Todt büyük bir farkla seçimi kazandı. Hayırlı olsun" dedi.

Jean Todt, 2007 yılında Formula 1 takımlarından Ferrari'nin takım direktörü olarak görev almıştı.

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