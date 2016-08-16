Jean Monnet iptal olunca yurtdışı eğitim planları belirsizliğe düştü

Boğaziçi'nde 3 yıl Psikoloji okuduktan sonra eğitiminin son bir yılını ABD'deki Michigan Üniversitesi'nde devam ettiren 22 yaşındaki Pınar Kolancalı, burs programının askıya alınmasından etkilenenlerden.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi yüksek lisans programına kabul edilmişti ve Jean Monnet bursu için yaptığı başvurunun sonuçlarını bekliyordu.

Pınar, bursun iptali dışında başvuru ve sınav sürecinin de sıkıntılı geçtiğini ifade ederek 'mağdur edildiğini' söylüyor:

"Daha darbe girişimi olmadan önce normalde takvimlerindeki bilgiye göre yazılının zaten 15 Temmuz'dan önce açıklanması gerekiyordu. Yazılıya da zaten daha önce çağırmaları gerekiyordu."

"Bütün süreci uzattılar. Hiçbir takvime uymadılar. 21 Mayıs'ta normalde sınava girilecekti, Haziran'ın 10-15'i gibi yazılı sınava girdik. 1 Temmuz'da açıklanacak sonuçlar da 3-4 hafta attı."

AB Bakanlığı'nın açıklamasında, "2016-2017 akademik yılı için tahsis edilen kaynağın önümüzdeki akademik yıla aktarılarak daha fazla kişinin burstan faydalanması için çalışmalar devam etmektedir" deniyor ancak bu yıl bursu kazanan öğrencilerin akıbetiyle ilgili henüz bir öneri bulunmuyor.

CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, AB Bakanı Ömer Çelik'e verdiği soru önergesinde, iptalin Fethullah Gülen ile bağlantılı yapılara yönelik soruşturmalarla bir bağlantısı olup olmadığını, Jean Monnet sınav sorularının dışarıya sızdırılıp sızdırılmadığını ve bu yıl burs için hazırlanan öğrencilerin geleceğinin nasıl etkileneceğini sormuştu.

Çocuk psikolojisi ve özellikle eğitimi üzerine yoğunlaşmak isteyen Pınar Kolancalı, Oxford'da Çocuk gelişimi ve eğitim bölümüne kabul almıştı. Pınar eğitim alanında yapmak istediği çalışmaları anlatırken, "Bu kadar insanların birbirinden nefret ettiği, politik düşüncelere bu kadar inanıp bağlandığı, insanlığı ve günlük hayatı bu kadar unuttuğu bir ülkede zaten inanılmaz şeyler olacak ve olmaya da devam ediyor. Bunu değiştirebilecek şey, insanlar küçücükken ve hiçbir şeyin farkında değilken onları bir sisteme oturtmak, kafalarını açacak şekilde yetiştirmek. Hala heyecanlanıyorum bunu düşündükçe" diyor.

Pınar, Oxford'un başvuru süreci için, "Aslında doktora başvurusu gibi bir başvuru yaptım" diyor, başvuru için notlarının ve dil belgesinin yanı sıra bir niyet mektubu, iki tane 2000 kelimelik makale ve bir görüşme yapması gerekmiş. "Sonra benim kabulüm geldi. İnanılmaz sevindim. Herkes bir şekilde gidebileceğimi düşünüyordu" diyor.

Bütün umudunun Jean Monnet bursu olduğunu söyleyen Kolancalı, "Ülkede üzülecek birçok şey var. Bir şekilde sıyrılıp engellerden atlayarak devam etmeye çalışmış insanların bu noktada kendilerini çıkarıp, geri dönüp bir şeyler yapmaları lazım bu ülke için" diyor.

İngiltere'de okullar Eylül sonuna doğru başlayacak. Burs olanaklarını araştırdığını söyleyen Pınar, "Oxford'un burslarını kaçırdım. En kötü ihtimalle kabulümü bir yıl ertelemek için Oxford'a yazacağım tabi bu çok zor bir ihtimal. Yaklaşık bir ayım var burs bulmak için. Bir ay boyunca bir sürü insanla iletişime geçip bunu halletmek ya da erteletmek istiyorum" diyor. O da bir yıl kaybetmenin ağır sonuçları olacağını düşünen öğrencilerden biri.

Grubun üyeleri AB Bakanlığına yaşadıkları sorunları anlatmak ve çözüm taleplerini iletmek için bir dilekçe göndereceklerini ifade ediyor.

Gruptaki başvuru sahiplerinin akıllarındaki sorular ise:

Başvuranların ilk talebi burs sürecinin normale dönmesi, sınav sonuçlarının açıklanması ve burslar gelecek yıla aktarıldığı takdirde bursu kazanan öğrencilerin sınavdan muaf tutulması.

Başvuranlar bir yıl bekledikleri takdirde okullara tekrar başvurmak durumunda kalacaklar. Avrupa'daki üniversitelerin başvuru süreci, üniversitelere ve yabancı dil sınavlarına ödenen paralar ve diğer maliyet ve zorluklar nedeniyle oldukça stresli.

Üstelik Jean Monnet sınav sonuçlarının açıklanmamış olması, başvuranların sıralamada nerede durduklarını ve başarılı olup olmadıklarını öğrenmelerini de engelliyor.