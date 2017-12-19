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Jean- Claude Van Damme, isminin verileceği fitness merkezi için İzmit'e geldi

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - DÜNYACA ünlü aktör Jean- Claude Van Damme, adını taşıyacak fitness merkezinin ortaklık anlaşmasını yapmak için İzmit'e geldi

19 Aralık 2017 20:58

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - DÜNYACA ünlü aktör Jean- Claude Van Damme, adını taşıyacak fitness merkezinin ortaklık anlaşmasını yapmak için İzmit\'e geldi. Van Damme, sporu çok sevdiğini, küresel çaptaki projenin İzmit\'te başlayacağını söyledi.
Ünlü Hollywood yıldızı Jean- Claude Van Damme, ismi verilecek fitness merkezinin anlaşmasını yapmak üzere İzmit\'e geldi. Fitness merkezinin açılacağı rezidans inşaatında basın açıklaması yapan Van Damme, \"İzmit\'i, Kocaeli\'yi çok beğendim. İstanbul\'un etrafında böyle güzel bir yer olduğunu bilmiyordum. Türkiye\'de olduğumdan dolayı çok mutluyum. Ben, sporu çok seviyorum. Her zaman güzel bir fitness center sistemini dünyaya göstermek istiyordum. Küresel çapta bir proje bu. İlk örneği, İzmit\'te olacak. Açıkçası bu projeyi çok güzel bulduk. İlk örneğini burada açmayı düşünüyoruz. Tabi franchising veriyoruz\" dedi.
Basın açıklamasının ardından ortaklarıyla açacakları fitness merkezi hakkında görüşen Jean- Claude Van Damme, daha sonra hayranları ile fotoğraf çektirdi. Van Damme, programının ardından kentten ayrıldı. 

FOTOĞRAFLI

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