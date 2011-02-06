-JCR: TÜRKİYE CARİ AÇIĞI TAKİP ETMELİ TOKYO/ANKARA (A.A) - 06.02.2011 - Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR Baş Analisti Yoshihiko Tamura, Türkiye'nin kredi notunun ''yatırım yapılabilir'' düzeye yükseltilmesinde, seçimler olup olmadığına bakılmaksızın mali istikrarın korunması ile siyasi istikrarın etkili olacağını belirtti. Türkiye'nin geçen yıl kredi notunu artırdıklarını hatırlatan Tamura, Türkiye'nin, küresel mali kriz ortamında, dış şoklara karşı dayanıklılığını kanıtladığını kaydetti. Tamura, Türkiye ekonomisinin, küresel mali krizden az etkilenmesinde, mali ve finansal sistemdeki iyileşmeden kaynaklandığını ifade etti. IMF destekli program ile yapısal reformların da Türkiye'nin ekonomik yapısını güçlendirdiğini anlatan Tamura, Avrupa Birliği uyum sürecinin de olumlu katkı sağladığını söyledi. -DIŞ KIRILGANLIK TAM OLARAK ORTADAN KALKMADI- Türkiye'nin dış kırılganlığının önündeki engellerin henüz tam olarak ortadan kalkmadığına dikkat çeken Tamura, geçen yıl hızlı artış gösteren cari açığın özellikle yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı. JCR olarak Türkiye'ye ''BB'' notunu verdiklerini belirten Tamura, bunun ''Yatırım Yapılabilir'' düzey olan ''BBB-'' düzeyine çıkabilmesi için iki kademelik bir yükseliş gerektiğinin altını çizerek, bunun da kısa sürede kolay olmadığını anlattı. Baş Analist Tamura, seçimlerde bağımsız bir mali istikrar politikasının izlenmesinin önemine dikkat çekerek, Türkiye'de mali ve siyasi istikrarın, uluslararası sermaye akışını garanti altına almak açısından önem taşıdığını vurguladı. Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR, geçen yıl, Türkiye'nin kredi notunu, BB(-)'den, BB'ye yükseltti. Kuruluş, kredi notu artırımına esas olarak, Türkiye'nin, küresel mali krizde, dış şoklara karşı gösterdiği dayanıklılığı göstermişti. JCR, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin ekonomik görünümünün ise ''durağan'' olarak açıklamıştı.