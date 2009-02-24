Jazz'a devam: 108-89



Utah Jazz, sahasında Atlanta Hawks'ı 108-89 yenerek, üst üste beşinci galibiyetini aldı. Carlos Boozer 44 maç sonra takıma dönerken, Mehmet Okur geceyi 6 sayı-8 ribauntla tamamladı.



NBA'e oynanan 6 maçla devam edilirken, Mehmet Okur'un takımı Utah Jazz, Carlos Boozer'a kavuştuğu maçta Atlanta Hawks'ı rahat geçti. Jazz baştan sona üstün oynadığı ve ilk yarısını 66-52 önde geçtiği maçtan 108-89'luk skorla galip ayrıldı.



Ev sahibi ekipte iki kez All-Star seçilen forvet Carlos Boozer, dizindeki sakatlık nedeniyle Kasım ayından bu yana ayrı kaldığı formasını Atlanta karşısında giyerken, 21 dakikalık sürede 2 sayı-5 ribaunt-2 asist yaptı.



Bu sezon ilk kez üst üste 5 maç kazanan Utah'ta Ronnie Brewer 19 sayı-4 ribaunt-3 asist-3 top çalma ile takımının en skoreri olurken, Kyle Korver 16 sayı-6 ribaunt, Paul Millsap 16 sayı-12 ribauntla oynadılar. Deron Williams'ın 15 sayı-10 asistle katkı yaptığı maçta temsilcimiz Mehmet Okur 25 dakika sahada kalarak 6 sayı-8 ribaunt kaydetti.



Salt Lake City'de oynadığı son 15 maçı da kaybeden Atlanta'da ise Joe Johnson 15 sayı, Al Horford da 14 sayı-6 ribaunt-5 asistle mücadele etti.



