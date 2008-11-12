Jazz, Sixers'a acımadı

Utah Jazz'de Carlos Boozer, attığı 19 sayının yanı sıra 16 da ribaunt toplayarak galibiyette başrol oynadı. Rus yıldız Andrei Kirilenko ve Paul Milsap'ın banktan gelerek 16'şar sayı kaydettiği maçta ilk 5 başlayan Ronnie Brewer'de aynı sayıyla arkadaşlarına eşlik edince Utah Jazz bu sezonki 7. maçında 6. galibiyetini elde etmiş oldu. Ronnie Brewer attığı tüm sayıları maçın son çeyreğinde kaydederek ilginç bir istatistiğe imza attı.Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle sezon başından beri ilk kez forma giyen Deron Williams 31 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 7 sayı, 2 ribaunt, 9 asist, 1 blok ve 2 top kaybıyla tamamladı.Bu sezonki 7. maçında 5. yenilgisini alan Philadelphia'da ise Andre Iguodala'nın 15 sayı, 10 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.Utah Jazz, beş maçlık Doğu Yakası deplasman serisinin üçüncü maçında Washington Wizards'ın konuğu olacak.