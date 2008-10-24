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Spor

Jazz ikinci yarıda

NBA'de Utah Jazz, ikinci yarıda yaptığı sert savunmayla Portland Trail Blazers'ı sahasında 100-89 mağlup etti.

24 Ekim 2008 03:00


NBA'de Utah Jazz, ikinci yarıda yaptığı sert savunmayla Portland Trail Blazers'ı sahasında 100-89 mağlup etti.

NBA'de Mehmet Okur'un formasını giydiği Utah Jazz, hazırlık maçında Portland Trail Blazers'ı ağırladı.

İkinci yarıda sergilediği başarılı performansla rakibini 100-89 yenen Jazz'da Carlos Boozer 16 sayı – 15 ribauntluk performansıyla double-double yaptı.

Brandon Roy ve Greg Oden gibi önemli isimlerinden yoksun mücadele eden Blazers ilk çeyreği 35-30 önde tamamlarken, ikinci çeyrekte de etkili oyununu sürdürdü ve soyunma odasına 63-49 önde gitti.

İkinci yarıya sert savunmayla başlayan Jazz, üçüncü çeyrekte rakibine 13 sayı şansı tanırken, 24 sayı üretti ve son çeyreğe girilirken farkı 3 sayıya indirdi.

Son çeyrekte de savunmadaki başarılı performansını sürdüren Kuzeybatı Grubu temsilcisi, skor üretmekte zorlanmadı ve sahadan 100-89 galip ayrıldı.

Beklenen performansı sergileyemeyen Mehmet Okur ise, 28 dakika görev yaptığı karşılaşmayı 4 sayı - 3 ribaunt - 1 asist - 1 top çalmayla noktaladı.

Jazz'da Ronnie Brewer 22 sayı – 3 asistlik performansıyla sahanın en skorer ismi olurken, Carlos Boozer 16 sayı – 15 ribaunt – 3 asist – 1 top çalmayla, Kyle Korver 15 sayı – 1 ribauntla oynadı.

Channing Frye 17 sayı – 10 ribaunt – 1 asist – 1 top çalmayla Blazers'da öne çıkan isim oldu.

İspanyol yıldız Rudy Fernandez ise, 16 sayı – 3 ribaunt – 3 top çalma ve 2 asistlik performansıyla göz doldurdu.

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