Jay-Z, ABD'nin büyük gazetelerine George Floyd anısına tam sayfa ilan verdi: Bir insan, doğru olduğuna inandığı şey için ayağa kalkmadığında ölür

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ABD'li müzisyen Jay-Z, 8 gün önce polis gözaltısında boğularak öldürülen Afrikan Amerikalı George Floyd için New York Times ve The Los Angeles Times gibi ülkenin önde gelen gazetelerine tam sayfa ilan verdi.

İlk olarak Jay-Z'nin şirketi Roc Nation'ın sosyal adalet kanadı Team Roc'un Instagram hesabında yayınlanan ilanda, "George Floyd'un anısına. Siyah Canlar Kıymetlidir" ifadelerinin yanı sıra ABD Yurttaş Hakları Hareketi'nin lideri Dr. Martin Luther King Jr.'ın ifadelerine de yer verildi.

İlanda ABD'de süren protestolara da Dr. King'in 1965'te Alabama'da yaptığı konuşmada kullandığı şu sözlerle göndermede bulunuldu:

"Bir insan, doğru olduğuna inandığı şey için ayağa kalkmadığında ölür. Bu yüzden atların arasında ayakta duracağız. Copların arasında ayakta duracağız. Getirirlerse polis köpeklerinin arasında ayakta duracağız. Biber gazının ortasında ayakta duracağız"

Gazetelerde tam sayfa yer alan ilanların alt kısmında polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden insanların ailelerinin imzalarına yer verildi.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve en az 140 farklı şehre yayılan protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı.