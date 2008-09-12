Javier Clemente: "Keşke ölseydi"

Real Murcia'nın teknik direktörü Javier Clemente, kendisini 25 yıldır eleştiren Manolo Lama isimli bir gazetecinin ölmesini dilediğini söyledi.



Yaptığı ilginç beyanatlarla tanınan Real Murcia'nın teknik direktörü Javier Clemente, geçmişte kendisini sıkça eleştiren bir gazetecinin ölmesini dilediğini itiraf etti.



Goal'ün haberine göre, Clemente, Cadena Ser radyosunda çalışan Manolo Lama'nın kendisini 25 yıldır yazdıklarıyla rahatsız ettiğini ve bunun 1992 - 1998 yılları arasında İspanya Milli Takımı'nı çalıştırdığı dönemde çok sıklaştığını ve artık kendisinin ölmesini dilediğini belirtti.



Clemente, o günleri şöyle anlatıyor: "Manolo Lama, yine bana karşı bir savaş açtığı dönemde, bir trafik kazası geçirdi. Ve ben de aynı otobandaydım. Ona bir mesaj çektim ve kendisi için üzgün olduğumu söyledim. Ama Lama beni 10 bin defa rahatsız etti. Sizi 25 yıl boyunca rahatsız eden bir kişinin hayatta olmasını ister misiniz? Niye o kişinin size karşı istediği şeyi, siz de onun için istemeyesiniz. Keşke Lama, 1987 yılında ölmüş olsaydı"



