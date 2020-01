Jason Thompson: "Taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum"

\"Benim için yeni bir başlangıç olacak\"

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı\'nın yeni transferi Jason Thompson, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe taraftarının Ülker Spor Salonu\'nda oluşturduğu atmosferi görmek için sabırsızlandığını söyleyen Birleşik Amerikalı pivot, elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti.

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Thompson, \"İmzayı attığı günden bu yana Fenerbahçe taraftarı beni takibe başladı ve inanılmaz destek oldular. Fenerbahçe taraftarı ile ilgili birçok video izledim. Final Four ve Euroleague maçlarını dikkatle izledim ve çok etkilendim. İnsan bir an önce o atmosferin içinde olmak istiyor. Buradaki hava çok hoşuma gitti. Bir an önce taraftarın karşısına çıkmak istiyorum\" diye konuştu.

\"BENİM İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK\"

Bu takımın bir parçası olmanın çok önemli olduğunun altını çizen Birleşik Amerikalı oyuncu, \"İlk olarak Fenerbahçe Doğuş\'u tebrik ederim. Böyle bir takımın parçası olmak onur verici. Henüz sezonun başındayız ve önümüzde uzun bir yol var. Aynı başarıyı yakalamak isterim. Ekibin birçoğuyla tanıştım ve güzel bir sezon olacağını düşünüyorum. Çok güzel bir Jason Thompson görecek herkes. Sahada enerjik ve koşan, hem savunmada hem de hücumda etkili olan biri olacağım. NBA ve Euroleague kuralları farklı ve bu da benim için yeni bir başlangıç olacak. Avrupa Ligi\'ni takip ediyordum. Kardeşim de 6 sezon Avrupa\'da oynadı. Bu nedenle çok uzak değildim. Mutlaka birtakım farklar olacaktır ama zamanla alışacağım. Kendimi en iyi şekilde hazır tutacağım. Yeteneğimizi kullanarak ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım\" dedi.

\"OBRADOVİC\'TEN ÖĞRENECEĞİM ÇOK ŞEY VAR\"

10 yıllık profesyonellik kariyerinde çok önemli antrenörlerle çalıştığını belirten Jason Thompson, \"Şimdi de Zeljko Obradovic gibi bir ismin yanındayım. Şu anda Obradovic\'ten de öğreneceğim çok şey var. Her oyuncudan en iyi şeyi çıkarmaya çalışan bir antrenör ve biliyorum ki ondan çok şey öğreneceğim. Kendisi ile tanışma imkânımız oldu. Birkaç antrenmandan sonra onun sistemine adapte olmuş olacağım\" dedi.

Sarı-lacivertli takımda NBA\'den tanıdığı isimlerin olduğunu ifade eden Birleşik Amerikalı oyuncu, \"NBA\'de Pero Antic\'e karşı oynadım ve ilk imzayı attığım andan itibaren bana destek oldu. Hem saha içinde hem de saha dışında bana destek olacaktır. Jan Vesely için de aynı şey geçerli. Güzel dostluklar kuracağımı düşünüyorum\" diye konuştu.

\"SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE ÖNEM VERİYORUM\"

Çocuklarla yaptığı sosyal sorumluluk projeleri olduğunu söyleyen Thompson, \"Ne kadar çok profesyonel anlamda spor da yapsanız bir gün spor hayatınız bitebilir ve o yüzden eğitim çok önemli. Ben üniversite okudum ve radyo, sinema ve televizyon mezunuyum. Basketbolu bıraktığımda radyo, sinema ve televizyon sektörünün içinde olmak istiyorum. Bizler için eğitim çok önemli. O nedenle sosyal sorumluluk projelerimde gençlere bu konuda bilgiler veriyorum\" dedi.

\"KAZANMAYI SEVİYORUM\"

Kazanmayı seven birisi olduğunu ifade eden Birleşik Amerikalı oyuncu, sözlerini şöyle noktaladı:

\"Kazanmayı seviyorum. Günün sonunda kazanan takım olmak için her şeyi yapmaya hazırım. \'Mr. Double Double\' diye bir lakabım var ve bunu korumaya çalışacağım. Takım için ne gerekiyorsa onu yapmaya hazırım.\"