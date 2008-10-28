Jarabinsky dönemi bitti



Turkcell Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un, Çek teknik direktör Joseph Jarabinsky ile yollarını ayırdığı açıklandı.



Turkcell Süper Lig'de, bu sezon teknik direktör değişikliğine giden takımlara bir yenisi eklendi. Konyaspor, Beşiktaş ve Ankaragücü'nün ardından Antalyaspor yönetimi, teknik direktör Joseph Jarabinsky ile yollarını ayırdı.



Antalyaspor Yönetim Kurulu seçimden sonra en uzun toplantısını yaptı.Onursal Başkan Menderes Türel'in de bir bölümüne katıldığı toplantının ardından açıklama yapan Başkan Hasan Akıncıoğlu, 8 haftada 2 puan toplayabilen takımın Çek teknik direktörü Josef Jarabinsky ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.



Akıncıoğlu, Çek hoca ile el sıkıştıklarını, dostça ayrıldıklarını ve kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar dilediklerini ifade etti. Akıncıoğlu, yeni bir hoca arayışı içinde olmadıklarını, bir süre önce göreve yardımcı hoca olarak başlayan Antrenör Orhan Atik'le yola devam edeceklerini de sözlerine ekledi.



Akıncıoğlu konuşmasını, "Maalesef geride kalan 8 hafta içinde başarılı olamadık. Bunu bir tek kişinin üstüne yüklemiyoruz. Ancak Jarabsinsky ile daha fazla gidilemeyeceğini anladık. Dostça ayrıldık. Taraflar birbirine zorluk çıkarmadı. Kendisine teşekkür ettik. Bundan sonra Antalyaspor'u Orhan Atik hocamız hazırlayacak. Orhan hoca bu takımda forma giymiş doğru ve güvenilir bir insan. Önümüzdeki günlerde teknik heyet de kendi aralarında bir durum değerlendirmesi yapacaktır. Ayrıca kadro dışı bırakılan Uğur Kavuk ve Hakan Özmert konusunda da Orhan Atik hocamız karar verecektir" şeklinde noktaladı.

