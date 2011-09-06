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Dünya

Japonya'yı talas tayfunu vurdu TOKYO (A.A) 

06 Eylül 2011 11:16

-Japonya'yı talas tayfunu vurdu TOKYO (A.A) - 06.09.2011 - Japonya'yı son yedi yıldır vuran en kötü tayfun felaketinde ölenlerin sayısı 37'ye çıktı. Japonya İtfaiye ve Afet İdaresi Kurumu, ülkeyi hafta sonunda vuran Talas tayfununda 37 kişinin öldüğünü açıklarken, ulusal basında bu rakamın 39 olduğu belirtildi. En az 54 kişinin de kayıp olduğu tayfun yüzünden mahsur kalanlara helikopterlerle yardım yapıldığı kaydedildi. Havadan yardım devam ederken polis, itfaiye görevlileri ve askerlerin gıda, ilaç ve diğer yardım malzemelerinin dağıtılabilmesi amacıyla seller ve toprak kaymaları yüzünden kapanan yolları açmak için seferber olduğu bildirildi. Kesin olarak kaç kişinin mahsur kaldığının bilinmediği, ancak tahliye merkezlerine 3 binden fazla kişinin yerleştirildiği belirtildi. Japonya'yı 2004'te vuran Tokage tayfununda 98 kişi yaşamını yitirmiş ya da ölü kabul edilmişti.

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