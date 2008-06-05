05.06.2008 – Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Yönetim Kurulu toplantısına katılan İran heyeti başkanı Büyükelçi Ali Askar Sultaniye, ABD'ye meydan okuyarak, "Ülkesinin nükleer tesislerinde yapılan uranyum zenginleştirme faaliyetini, kimsenin durduramayacağını" söyledi.

Taraf oldukları Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan (NPT) kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirirken, bu antlaşmanın kendilerine verdiği hakları da sonuna kadar kullanmakta kararlı olduklarını ifade eden Sultaniye, ülkesinin nükleer programının "askeri amaçlı olduğu yolundaki iddiaları, sadece ABD yönetiminin gündeme getirdiğini, diğer üye ülkelerin böyle bir iddiasının bulunmadığını" ileri sürdü.

"Daha esnek davranabiliriz"

İran heyeti başkanı Ali Askar Sultaniye, İran'ın UAEK ile şeffaf işbirliği yapmadığı yolundaki suçlamaları da reddederek, "Nükleer dosyamız UAEK ve BM Güvenlik Konseyi’nin gündeminden çıkarılarak, nükleer programımız rutin değerlendirmeye alındığı takdirde, daha fazla esneklik göstereceğimizi ve UAEK ile işbirliğimizde gönüllü bazı adımlar atacağımızı da buradan ilan ediyorum" dedi.

"Japonya'yı Bombalayacağız" Şakası

UAEK Yönetim Kurulu toplantısının, görüntü alınması için basına açık olan bölümünde, İran heyeti başkanı Sultaniye'nin, ABD'nin iddialarıyla dalga geçmek amacıyla yaptığı bir espri, Japonya heyeti başkanı Yukiya Amano'yı tedirgin etti.

Sultaniye, el sıkışmak üzere kendisine doğru gelen Amano'ya aniden, "Japonya'yı bombalamaya hazırlandığımızı duydunuz mu?" sorusunu yöneltti. Ciddiyetiyle bilinen Büyükelçi Amano'nun gerilen yüz hatları, yanı başındaki Endonezya Büyükelçisi Triyono Wibowo'nun kahkahasıyla yumuşadı.

İran heyeti başkanının, ülkesinin nükleer programına ilişkin sürekli değişik iddialarda bulunan ABD'nin, Hiroşima'ya nükleer bomba atmasına gönderme yaparak bu şakayı yapmasının ardından Sultaniye, Amano ve Wibowo'nun uzun süre kahkahalarla güldükleri gözlendi.

UAEK'nın Viyana'daki merkezinde Pazartesi günü başlayan Yönetim Kurulu olağan toplantısının bugün sona ermesi bekleniyor. (AA)