-JAPONYA'YA ULUSLARARASI YARDIM CENEVRE (A.A) - 12.03.2011 - Uluslararası toplum, şiddetli deprem ve tsunaminin vurduğu Japonya'ya yardım ekiplerini bugün göndermeye başladı. BM ayrıca, bu çalışmalardaki eş güdümün sağlanmasına yardım edecek bir ekip de yolluyor. Cenevre'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Bürosu'nun sözcüsü Elisabeth Byrs, felaketlerle mücadelede en fazla deneyimi olanlar arasında bulunan 9 uzmanın Japonya'ya gönderilmesi sürecini başlattıklarını belirterek, bu uzmanların ihtiyaçların belirlenmesine yardım edeceğini ve Japon yetkililerle işbirliğini sağlayacağını bildirdi. Byrs, gönderilecek BM felaket yardım ekibi içinde Japonca bilenler ile çevre uzmanının da bulunduğunu belirtti. BM yetkililerinin açıklamalarına göre, Japonya'dan gelen talep üzerine dün geç saatlerde, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve ABD'den 4 yabancı arama kurtarma ekibi yola çıktı. Singapur, bir arama kurtarma ekibi, İsviçre kurtarma görevlileri ve sağlık uzmanlarından oluşan 25 kişilik ekiple özel eğitimli 9 köpek gönderdiğini kaydetti. İngiltere de Japonya'dan gelen talep üzerine yardım göndereceğini açıkladı. Japonya'nın tarihindeki en şiddetli deprem ve yol açtığı tsunaminin ardından bugün başkent Tokyo'ya 240 kilometre uzaklıktaki 40 yıllık Fukuşima 1 nolu nükleer elektrik santralinde patlama meydana geldiği ve bir nükleer reaktörün bulunduğu binanın çatısının çöktüğü haberleri gelirken, hükümet sözcüsü Yukio Edano, nükleer santralde sızıntı olduğunu bildirdi. Japonya'da dün meydana gelen 8,9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tusunami felaketinde ölenlerin sayısının resmi rakamlara göre 413'e vardığı açıklanırken, Japon basın yayın organları ise en az 1300 kişinin öldüğünün tahmin edildiğini haber veriyor.