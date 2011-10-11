Japonya'ya bedava bilet



T24 - Deprem sonrası azalan turist sayısını artırmak isteyen Japonlar, 10 bin bedava uçak bileti verecek. Şanslı turistler başvuru ile seçilecek.

Yaşadığı depremler ve tsunami sebebiyle nükleer santral sızıntısı ile ekonomisi ağır darbe alan Japonya, ülkede turizm sektörünü canlandırmak üzere ilginç bir uygulamayı hayata geçirecek. Gazeteport'un The Daily News Global'e dayandırdığı haberine göre, Japon hükümeti, gelecek yıl ülkeyi ziyaret etmek isteyenlerin başvurusuyla, dünyanın dört bir yanından 10 bin turiste bedava uçak bileti sağlayacak.



Japonya'ya gelecek turistler, konaklama, ulaşım ve yemek masraflarını kendileri karşılarken gidiş dönüş biletleri hazır olacak. Japonya'nın vereceği bedava biletlerden almak isteyen turistler, internet yoluyla yapılacak başvurular sonrası belirlenecek. Nisan ayında başlaması beklenen kampanya ile 10 bin yabancı, Japon Hava Yolları biletiyle ülkeye bedava seyahat edecek.



Başvuru için Japonya'nın yurtdışı temsilcilikleri ile turizm bürolarının internet sitelerinin kullanılması bekleniyor. Açıklama Nisan'da yapılacak Japonya'ya giden yabancı turist sayısı, deprem ve tsunami felaketlerinin ardından yüzde 50 oranında azaldı. Yaz aylarında da devam eden turist sayısındaki düşüş, Haziran ve Temmuz aylarında yüzde 36 oranında gerçekleşti. Japon yetkililer ülkede hiçbir tehlike kalmadığını belirterek, yabancıları davet etti.







Vize istemiyor



Türk vatandaşları Japonya'ya çat kapı gidebiliyor. Japonya, Türkler'den vize istemeyen ülkeler arasında. Turistik, eğlence, dinlence ve benzeri amaçlarla gerçekleştirilecek, 3 aya kadar olan seyahatlerde Japonya'ya vizesiz giriliyor.







Felaketler vurdu



Japonya, geçtiğimiz Mart ayında büyük bir deprem ve tsunami felaketi yaşamıştı. Binlerce kişi hayatını kaybetmiş, ülke ekonomisi de ağır darbe almıştı. Hem bu felaket hem de nükleer santral sızıntısı, turizmi de vurmuştu.









