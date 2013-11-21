Japonya'nın yeni adacığı oldu

Japonya'nın güneyinde okyanus altında meydana gelen volkanik patlama, yeni bir ada ortaya çıkardı. Japon hükümet sözcüsü, yeni bir toprak sahibi olmanın kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Japon yetkililer ve uzmanlar, adacığın Ogasawara (Bonin) takım adalarında yer alan Nishinoshima açıklarında ortaya çıktığını ve çapının yaklaşık 200 metre olduğunu belirtti. Adacıkta volkanik faaliyetin sürdüğü, üzerinde hala yoğun duman ve kül tabakası bulunduğu açıklandı.

Japonya hükümet sözcüsü Yoshihide Suga, yok olması ihtimaline karşılık, minicik de olsa yeni bir toprak parçası sahibi olmanın kendilerini memnun ettiğini söyledi. Bölgedeki volkanik faaliyetlerin 1870'ler ve 1980'lerde de benzer şekilde adacıklar ortaya çıkardığı, ancak bunların zamanla aşındığı ya da tamamen yok olduğu belirtiliyor.