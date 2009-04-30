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Ekonomi

Japonya’nın sanayi üretimi Mart’ta yüzde 1.6 arttı

30 Nisan 2009 13:18

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Japonya'da sanayi üretimi son 6 ayda ilk kez Mart ayında yüzde 1,6 arttı.

Veriler, ülkede fabrikaların tekrar hayata döndüğünün güçlü sinyali olarak algılandı.

Ekonomistler, geçen ay sanayi üretiminin yüzde 0,9 artmasınıbekliyordu.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi.

Banka yönetim kurulunun oybirliğiyle aldığı kararla yüzde 0,1 olan faiz oranları değiştirilmedi.

Bu arada, bankanın yılda iki kez yayımladığı ekonomik görünüm raporuna göre, Japonya ekonomisi, daha önce tahmin edilenin üzerinde bu yıl yüzde 3,1 daralacak.

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