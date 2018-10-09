Japonya'nın olimpiyat faturası: 25 milyar dolar

Japonya'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için yaptığı harcamanın 25 milyar dolara yaklaştığı açıklandı.

Japonya'da mali denetleme kurulu tarafından hazırlanan raporda, oyunların ülkeye maliyetinin neredeyse 25 milyar doları bulduğu ve hazırlıklar tamamlandığında rakamın daha da yükselebileceği belirtildi.

Oyunların ev sahipliğine hak kazanıldığı 2013'te söz konusu maliyetin 7,3 milyar dolar olması öngörülüyordu.

Daha önce 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori ve Tokyo Valisi Yuriko Koike tarafından yapılan ortak açıklamada, oyunların ev sahipliği harcamaları için 13 ile 15 milyar dolar arasında bütçe ayrılacağı duyurulmuştu.

Olimpiyat harcamaları için oluşturulan araştırma komisyonu ise gerekli önlemler alınmadığı takdirde oyunların ev sahibi Japonya'ya maliyetinin 30 milyar doları aşabileceği uyarısında bulunmuştu. Bu uyarının ardından kürek, kano, yüzme ve voleybol müsabakalarının mevcut tesislerde düzenlenmesine karar verilerek maliyetin düşürülmesi planlanmıştı.