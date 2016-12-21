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Spor

Japonya'nın olimpiyat bütçesi belli oldu

Olimpiyat harcamaları için oluşturulan araştırma komisyonu, olimpiyatların Japonya'ya maliyetinin 30 milyar doları aşabileceği uyarısında bulunmuştu

21 Aralık 2016 16:49

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori ve Tokyo Valisi Yuriko Koike tarafından yapılan ortak açıklamada, oyunların ev sahipliği harcamaları için 13 ile 15 milyar dolar arasında bütçe ayrılacağı duyuruldu.

Olimpiyat harcamaları için oluşturulan araştırma komisyonu, gerekli önlemler alınmadığı takdirde oyunların ev sahibi Japonya'ya maliyetinin 30 milyar doları aşabileceği uyarısında bulunmuştu.

Bu uyarının ardından kürek, kano, yüzme ve voleybol müsabakalarının mevcut tesislerde düzenlenmesine karar verilerek maliyetin düşürülmesi planlanmıştı.

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