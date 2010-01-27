Japonya'nın notu durağandan negatife indi

T24- Global krizle sarsılan dünyanın dev ekonomileri, Türkiye’nin geçmişte sıkça yaşadığı ‘not indirimleri’yle karşı karşıya kaldı. S&P, Japonya’nın görünümünü ‘durağan’dan ‘negatif’e düşürdü. Bunun üzerinde dünya piyasalarında tedirginlik arttı.



Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor’s (S&P), dünyanın sanayileşmiş devlerinden biri olan Japonya’nın da kredi notunu düşürdü. Standard & Poor’s (S&P), göreve yeni başlayan Yukio Hatoyamas başbakanlığındaki hükümetin aldığı mali önlemlerin, beklenenden daha zayıf bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekerek, Japonya’nın kredi notu görünümünü ‘durağan’dan ‘negatif’e indirdi. Sanayi devi Japonyanın kredi notunun görünümünün değiştirilmesi zaten kırılgan olan piyasalarda tedirginliği artırdı. Japonya’nın ‘AA’ olan uzun vadeli notunu ise teyit etti. Asya’dan Avrupa ve ABD’ye tüm menkul kıymet borsalarında düşüş yaşandı.



Daha keskin reform uyarısı



S&P’nin, Japonya’nın görünümünü negatife indirmekle birlikte kredi notunun ‘AA’ olarak test edilmesinin ülkenin güçlü net dış varlık pozisyonunu, yenin rezerv para birimi statüsünü, finansal sistemin son global resesyonda gösterdiği esnekliği ve ekonomideki çeşitliliği gösterdiğine dikkat çekti. Bununla birlikte S&P, Japonya’nın daha sert mali konsolidasyon yapmamasının kredi notunun bir derece indirilmesine yol açabileceğini vurguladı. S&P, görünümün ‘negatif’ olarak değiştirilmesinin Japon hükümetinin azalan ekonomi politikası esnekliğinin, mali ve deflasyonist baskıları azaltacak tedbirlerin alınmaması halinde ülkenin kredi notunun düşürülebileceğini yansıttığını bildirdi.



Bir derece daha düşebilir



S&P, “Japonya’da ekonomik veriler zayıf seyretmeye devam ettiği ve orta vadeli büyümeyi destekleyecek tedbirler gelmediği takdirde, ülkenin yüksek kamu borç yükü ve zayıf demografik profiline bağlı olarak kredi notu bir derece birden düşebilir” ifadelerini kullandı. S&P, Japon hükümetinin yılın ilk yarısında açıklayacağı orta vadeli mali planda mali konsolidasyona yönelik vereceği sinyallerin takip edileceğini vurguladı. S&P, Japon hükümetinin mali veya yapısal tarafta reformlarının ülkenin borç artışını yavaşlatması halinde kredi notunun bu seviyelerde dengelenebileceğini ifade etti. İngiltere ve ABD’nin de dahil olduğu bek çok gelişmiş ekonominin de mali açıkları nedeniyle kredi notlarında düşüş yaşanabileceğine ifade ediliyor.



Tüm birikimi kullanalım



Japonya Başbakanı Yukio Hatoyamas, “Ekonomik veriler zayıf kalmaya devam eder ve orta vadedeki büyüme beklentileri gerçekleşmezse notumuz bir parça daha düşebilir” dedi. Hükümet merkez bankasını uyararak, ülkenin başka bir deflasyona neden olacak girdaba sürüklenmemesi için tüm birikimini kullanması gerekitiğini söylerken, Japonya Maliye Bakanı Naoto Kan da, “Merkez Bankası’nın da katkılarıyla en kısa sürede deflasyondan çıkmamız gerekiyor. İki ya da üç yıl içinde bu sorunu halledeceğimze inanıyorum” diye konuştu.

53 ülkenin notu indi Türkiye’nin notu arttı



Son dönemde uluslararası kredi derecelendirme şirketleri Fitch ve Moodys Türkiye’nin kredi notunu peş peşe artırırken, aralarında Yunanistan, Macaristan, İrlanda, Tayland ve Meksika’nın da bulunduğu 52 ülkenin kredi notu düşürüldü. Notu düşürülen ülkelere en son Japonya da eklendi. Yunanistan’ın notu bir türlü düzeltemediği bütçe açıkları ve kamu borç stokları yüzünden kırılırken, ispanya da notu kırılması beklenen ülkeler arasında gösteriliyor. S&P’nin de Türkiye’nin kredi notunu artırması bekleniyor.

IMF: Yunanistan’ın köklü değişikliklere ihtiyacı var



Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, Yunanistan’ın yaşadığı krizin üstesinden gelebileceğini belirterek “Ancak köklü reformlar yapması gerekiyor” dedi. Strauss-Kahn Yunan finans gazetesi Naftemporiki’de yer alan söyleşisinde, “Her şey siyasi iradeye bağlıdır. Yunan ekonomisinin mevcut krizi aşacağına inanıyorum, ancak bütün seviyelerde köklü değişikliklerle” dedi. Kahn, Yunan ekonomisi önemli bir yol ayrımında bulunduğunu ve güvenilirliğini onarması gerektiğine değinerek, Euro bölgesine dahil olmanın getirdiği yükümlülükleri yerine getirmek zorunda olduğunu ifade etti. Strauss-Kahn küresel ekonomiyle ilgili olarak da, en kötünün geride bırakıldığını söyledi ancak toparlanmanın kırılgan ve sarsıntılı olacağını da belirtti.