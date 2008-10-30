Japonya'nın kurtarma paketi 275 milyar dolar

Japonya Başbakanı Taro Aso, 27 trilyon yen (275 milyar dolar) tutarında yeni bir kurtarma paketi açıkladı.



Aso, yaptığı açıklamada, paketin, küresel finansal kriz sırasında Japon ekonomisini desteklemeyi amaçladığını belirtti.



Küresel finansal krizin Japon'da reel ekonomiyi etkilemesinin neredeyse kesin olduğunu ifade eden Aso, ancak ülke ekonomisinin görece olarak istikrarlı olduğunu söyledi. Aso, “Bizim mali sistemimiz bir bütün olarak batıdan daha iyi” dedi.



Taro Aso, toplam 26,9 trilyon yen (273 milyar dolar) tutarındaki paketin, küçük ve orta boy işletmeler için kredi olanakları, otoyol geçiş ücretlerinde indirimler ve hane halkları için vergi iadelerini içerdiğini, ayrıca çiftçiler için daha fazla sübvansiyon verileceğini kaydetti.



Vergiden muaf konut kredilerinin kapsamı genişletilerek, can çekişen konut piyasası canlandırılmaya çalışılacak.



Japonya hükümeti sosyal harcamaları da artırarak, krizin yaralarını sarmayı umuyor. Bu çerçevede çocuklar ve yaşlıların bakımına ayrılan fonlar ve işsizlere destek amacıyla yapılan sosyal yardımlar artırılacak.



Paket bir vergi indirimi planıyla da destekleniyor. Bununla da Japonya'nın alım gücü düşen tüketicisinin desteklenmesi hedefleniyor.



Paketin ayrıntılarını açıklayan Başbakan Taro Aso, "böyle dönemlerde insanların kaygılarını, güvensizliklerini yatıştıracak adımlar atmanız gerekir" diye konuştu.



Aso, "Ne şiddetli bir fırtına korkusuyla yaşamalıyız, ne de fırtınanın bizi savurmasına izin vermeliyiz" dedi.



Ama Aso, ekonomi yoluna girerse üç yıl içinde tüketim vergilerini yeniden yükseltebileceklerini de söyledi.



Aso'dan önceki başbakan Yasuo Fukuda, Ağustos ayında 11,7 trilyon yenlik bir paket daha açmıştı.



Seçimler ne zaman?



Başbakan Aso seçim tarihini kesinleştirmek için ekonomik önlemlerinin etkisini göstermesini bekleyeceğini söyledi.



Aso, "insanların beni, politikalarımın sonuçlarına göre değerlendirmesini istiyorum" dedi.



Japonya'da genel seçimlerin 2009'un Eylül ayına kadar yapılması gerekiyor. Ekonomik kriz derinleşmeden önce, hemen Kasım ayında bir acil erken seçime gidilebileceği konuşuluyordu. Ama şimdi bu ihtimal ortadan kalkmış görünüyor.











Başbakan Taro Aso'nun son aylarda açıkladığı ikinci ekonomik canlandırma paketi küçük işletmeleri tüketiciyi korunmaya rahatlatmaya yönelik adımlar içeriyor.







