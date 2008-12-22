Japonya’nın kasım ayı ihracatı yüzde 27 geriledi

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Japonya'da, Kasım ayında ihracat yüzde 26,7 düştü.



Ekonomi Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, otomobil, elektronik ve diğer Japon ürünlerine olan küresel tüketici talebinin düşmesi nedeniyle Japonya'da Kasım ayında ihracat yüzde 26,7 geriledi.



Tokyo'daki Japon Araştırma Enstitüsünün başekonomisti Hideki Matsumura, küresel ekonomideki aşınma nedeniyle sadece ABD ve Avrupa'da değil, aynı zamanda Rusya ve Ortadoğu'da da talebin düştüğünü ve daha da çok düşmesini beklediklerini ifade etti.



Talebin yavaşlaması ve yenin değerinin güçlenmesi nedeniyle Toyota ve Sony gibi büyük ihracatçılar, üretimlerini düşürmeye, işçi çıkarmaya ve kâr projeksiyonlarını indirmeye başladılar.



Bakanlık, Kasım ayında ortalama 97,97 dolardan işlem gören Japon yeninin değerinin geçen yılın aynı ayından yüzde 16 daha yüksek olduğunu belirtti.



Japonya'da Kasım ayında ihracat 5,3 trilyon yen (60 milyar dolar) olurken, ithalat da 14,4 düşerek 5,55 trilyon yene (62 milyar dolar) geriledi. Böylece, bu yıl Ocak, Ağustos ve Ekim aylarından sonra Kasım ayında da toplam ithalat, ihracatı geçmiş oldu.



Japonya'nın, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'ye ihracatı Kasım ayında yüzde 33,8, Avrupa Birliği'ne ise yüzde 30,8 düştü.

