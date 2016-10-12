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Ekonomi

Japonya'nın iki dev otomotiv şirketi birleşme kararı aldı

Şirketler giderek artan konsolidasyona ayak uydurmak için ortaklık konusunu incelediklerini açıkladı

12 Ekim 2016 22:11

Japonya'nın iki dev otomotiv şirketi Toyota Motor Corp. ve Suzuki Motor teknolojik güçlüklere ve küresel otomotiv sektöründe giderek artan konsolidasyona ayak uydurmak için ortaklık konusunu incelediklerini söylediler.

Toyota bu yıl mini araç üreticisi Daihatsu Motors şirketini satın almıştı. Araç satışı itibariyle 2015'te dünyanın en büyük otomotiv şirketi olan Toyota, geçen hafta gelişmekte olan piyasalara odaklanmak amacıyla Daihatsu ile birlikte bir şirket kuracağını açıklamıştı.

Japonya'nın dördüncü büyük otomotiv imalatçısı olan Suzuki de mini araç üretiyor ve iç piyasada Daihatsu ile yoğun rekabet içinde.Her iki şirket de gelişmekte olan Asya ülkelerinde araç imalatı ve pazarlaması yapıyor.

Suzuki, Hindistan'daki Maruti Suzuki India şirketindeki çoğunluk hissesi ile Hint pazarında egemen. Daihatsu ise farklı ortak girişimler eliyle Malezya ve Endonezya'da giderek büyüyor.

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