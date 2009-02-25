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Ekonomi

Japonya'nın ihracatı yüzde 45.7 geriledi

Japonya'nın ocak ayı ihracatı, küresel ekonomik kriz otomotiv ve elektronik ürünlerine talebi düşürünce yüzde 45,7 düştü.

25 Şubat 2009 02:00

Japonya'nın ocak ayı ihracatı, küresel ekonomik krizin bu ülkenin otomotiv ve elektronik ürünlerine talebi düşürmesi nedeniyle yüzde 45,7 düştü.

Japonya'nın ocak ayı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 45,7 azalırken, bu oran Asya için yüzde 46,7, Çin için yüzde 45,1 oldu. Gelişmekte olan ekonomilere de ihracatı düşen Japonya'nın, Brezilya'ya ihracatı ocakta yüzde 38 geriledi.

Maliye Bakanlığı, ihracatının düşmesi nedeniyle Japonya'nın dış ticaret açığının 9,92 milyar dolar olduğunu açıkladı. Bunun ikinci Orta Doğu petrol krizini takip eden 1980 yılından bu yanaki en büyük dış ticaret açığı olduğu belirtildi.

Japonya'nın sanayi üretiminin de ocak ayında yüzde 10 gerilemesi bekleniyor.

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