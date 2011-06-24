-JAPONYA'NIN DEPREM BİLANÇOSU AĞIR TOKYO (A.A) - 24.06.2011 - Japonya'da 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve tsunami felaketinin zararı, 209,8 milyar dolara (16,9 trilyon yen) ulaştı. Japonya hükümetinin açıkladığı tahminlere göre, depremde zarar gören binalar, yollar ve limanların maliyeti 209,8 milyar doları buldu. Ev ve fabrikalardaki zararın yaklaşık 10,4 trilyon yen, liman ve otoyollardaki zararın yaklaşık 2,2 trilyon yen, tarıma elverişli alanlar ve balıkçılık tesislerindeki zararın yaklaşık 1,9 trilyon yen, altyapı tesislerindeki zararın 1,3 trilyon yen, kamu mallarındaki zararın ise 1,1 trilyon yen düzeyinde olduğu tahmin ediliyor. Hükümetin bu değerlendirmeleri nükleer santrallerde meydana gelen zararı kapsamıyor. Hükümet daha önce deprem ve tsunami felaketinin zararının 16-25 trilyon yen aralığında olduğunu öngörüyordu.