-JAPONYA'NIN 48,9 MİLYAR DOLARA İHTİYACI VAR ANKARA (A.A) - 23.04.2011 - Japon Hükümeti, 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve tsunami felaketinin telafisi için 48,9 milyar dolar (4 trilyon yen) tutarında olağanüstü bütçeye ihtiyaç olduğunu açıkladı. Söz konusu bütçenin bu ay sonunda parlamentoda onaylanması ve ardından Mayıs ayında uygulamaya geçmesi bekleniyor. Olağanüstü bütçenin, altyapının restore edilmesi ve geçici konut ihtiyacını karşılamak gibi konuları kapsadığı ifade ediliyor. Bütçenin 2,5 trilyon yeninin emeklilik fonlarından finanse edileceği kaydediliyor. Ülkede ayrıca vergi artışları da gündemde. Daha fazla tahvil satmayacağını bildiren hükümet, ülkenin yeniden inşasının yaklaşık 25 trilyon yene mal olacağı öngörüsünde bulunuyor. Japonya, halihazırda ekonomisinin yaklaşık iki katına denk gelen bir borç yüküne sahip bulunuyor. Japonya'da 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve tsunamide 27 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ya da kaybolduğu belirtiliyor.