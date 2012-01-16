-Japonya'nın "Kardak Krizi" TOKYO (A.A) - 16.01.2012 - Japonya hükümeti, Çin ve Tayvan'ın da hak iddia ettiği, yerleşim olmayan bir grup adacığa isim vermeye hazırlanıyor. Japonya hükümeti sözcüsü, 39 ıssız adanın Mart ayı sonuna kadar resmi olarak adlandırılacağını açıkladı. İsim verilecek adaların dördü, Doğu Çin denizinde Senkaku'da yer alıyor ve Tayvan ve Çin tarafından da üzerlerinde hak iddia ediliyor. Bu adaların durumu, ülkeler arasındaki diplomatik ilişkiler açısından önemli başlıklar arasında yer alıyor. Japon yetkililer, yeni isimlerin haritalar için kullanılacağını, adacıkların Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinde yer aldığını ve deniz sınırlarının değişmeyeceğini kaydetti.