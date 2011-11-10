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Japonya'dan Van'a yardım için geldi enkaz altında kaldı

Van'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Otel'in enkazından yaklaşık

10 Kasım 2011 02:00

T24 - Van'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Otel'in enkazından yaklaşık 5,5 saat sonra sağ olarak kurtarılan, Japon olduğu bildirilen kadının Van'a yardım için gelen Miyuki Konnai olduğu öğrenildi.





Otel girişinin arka kısmında olduğu bildirilen bölümden Japon olduğu bildirilen bir kadın yaklaşık 5,5 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Japon kadının bilincinin yerinde olduğu belirtildi. Ekipler, Japonya uyruklu kadının çıkarıldığı yerin yakınında başkalarının da olma ihtimali üzerine çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Kurtarılan kadının, Japon yardım ekibinden Miyuki Konnai olduğu öğrenildi.

Japon Association for Aid and Relief (AAR) adlı yardım organizasyonunda görev yapan Yumeka Ota, Miyuki Konnai ve Atsushi Miyazaki, 28 Ekim'den bu yana Van'da bulunuyordu.

Kentte satın aldıkları kurbanlık hayvanları, kesim evinde kestiren Japon yardım ekibi poşetlere koydukları etleri Akköprü Mahallesi'nde evlerinde ve çadırlarda yaşayan depremzedelere dağıtmıştı.



Japon yardım ekibinden Yumeka Ota ülkesine dönerken Miyuki Konnai ve Atsushi Miyazaki'nin Van'da kaldığı, Bayram Otel'e yerleştiği öğrenildi. Dün 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan otelin enkazından yaklaşık 5,5 saat sonra kurtarılan Japon kadının Miyuki Konnai olduğu ve İpekyolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.


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